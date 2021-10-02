كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع لـ«الشعبة الأدبية»

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، حيث كشفت الوزارة عن كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع للشعبة الأدبية للطلاب الثانوية العامة في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات، مشيرة إلى أن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة 2021، جاءت وفقاً للأعداد المقررة للالتحاق بكل كلية.

كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع «الشعبة الأدبية»:

· تربية «تعليم ابتدائي» مطروح 238.0

· الفني التجاري بالإسكندرية 238.0

· الفني التجاري بالروضة 238.0

· العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 238.0

· تربية نوعية فنية طنطا 238.0

· العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 238.0

· تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 238.0

· معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات 238.0

· تربية نوعية موسيقية المنيا 238.0

· الفني التجاري بالزقازيق 238.0

· تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة 238.0

· سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238.0

· الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238.0

· تربية فنية المنيا 238.0

· المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 237.0

· معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 237.0

· الفني التجاري بالمنصورة 237.0

· العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

· الفني التجاري بأسيوط 236.0

· تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

· العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 235.0

· العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 235.0

· معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش «نظم معلومات» 235.0

· تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد 235.0

· الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 235.0

· العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 234.0

· تربية رياضية بنين مطروح 234.0

· معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 234.0

· الفني التجاري بسوهاج 234.0

· تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0

· معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 233.0

· العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 233.0

· معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة «إدارة - محاسبة - تجارة خارجية» 233.0

· العالي خدمة اجتماعية بنها 233.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 233.0

· تربية «تعليم ابتدائي» أسوان 233.0

· العالي حاسبات ونظم تجمع أول 233.0

· مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0

· العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 232.0

· الفني التجاري بطنطا 232.0

· تربية نوعية فنية أسيوط 232.0

· المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 232.0

· تربية نوعية فنية كفر الشيخ 232.0

· العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 232.0

· الفني التجاري بقنا 231.5

· العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 231.0

· العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 231.0

· طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 230.0

كليات المرحلة الثالثة 2021 بالمجموع

· الفني التجاري بشبرا 230.0

· العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 230.0

· الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية «شعبة نظم» بالمقطم 230.0

· تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0

· معهد عالي خدمة اجتماعية الأسكندرية بمصروفات 230.0

· الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 230.0

· الفني التجاري بأسوان 229.0

· العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 229.0

· العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 229.0

· ش.مطاعم فني سياحة مطرية 229.0

· الفني التجاري بالمطرية 229.0

· تربية «طفولة» أسوان 228.0

· أكاديمية بأخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 228.0

· معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة إدارة» 228.0

· تربية رياضية بنين حلوان 228.0

· الفني التجاري بدمياط 228.0

· الفني التجاري بالعريش 228.0

· العالي للغات بمصر جديدة 228.0

· المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص «إدارة أعمال - محاسبة» 228.0

· الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام «شعبة إدارة الأعمال» 228.0

· تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 227.0

· تربية نوعية فنية الإسكندرية 227.0

· معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة نظم» 227.0

· ش.مطاعم فني سياحة الإسكندرية 227.0

· معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 227.0

· طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى 227.0

· العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 227.0

· الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 227.0

· العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 227.0

· القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 226.0

· أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي 226.0

· معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش «مالية» 226.0

· العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 225.5

· ع.كندي تكنو.إعلام ت.خامس 225.0

· تربية نوعية فنية بنها 225.0

· معهد الوادي العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 225.0

· نظم معلومات إدارية قطامية 225.0

· الفني التجاري ببور سعيد 225.0

· مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 225.0

· العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 224.0

· العالي للغات 6 أكتوبر 224.0

· القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 224.0

· العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 224.0

· معهد المنيا العالي للغات 224.0

· الفني التجاري بالمحلة الكبرى 224.0

· الفني للفنادق بور سعيد 224.0

· التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 224.0

· الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.0

· معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 223.0

· العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة 223.0

· الفني للفنادق قنا 223.0

· معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات 223.0

· العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج 223.0

· العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 223.0

· تربية رياضية بنين مدينة السادات 223.0

· تربية نوعية أسوان 223.0

· معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة 223.0

· العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 223.0

· معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 223.0

· العبور العالي ك 21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 223.0

· العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 223.0

· النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 223.0

· المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 223.0

· تربية فنية حلوان بالزمالك 222.5

· طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 222.0

· العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 222.0

· العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 222.0

· معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 222.0

· معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا «إدرة أعمال» 222.0

· العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 222.0

· المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0

· تربية رياضية بنين المنيا 221.0

· تربية رياضية بنين السويس 221.0

· ش.مطاعم فني سياحة قنا 221.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 221.0

· الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر 221.0

· تربية رياضية بنين الفيوم 221.0

· المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 221.0

· تربية نوعية موسيقية أسيوط 221.0

· عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 221.0

· تربية رياضية بنين أسيوط 221.0

· تربية «تعليم ابتدائي» العريش 221.0

· العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 220.0

· تربية موسيقية حلوان 220.0

· العالي خدمة اجتماعية المنصورة 220.0

· العالي خدمة اجتماعية سوهاج 220.0

· معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 220.0

· معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول «شعبة التسويق» 220.0

· تربية نوعية موسيقية الزقازيق 220.0

· معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات 219.0

· ع.دولي إعلام مدينة الشروق 219.0

· معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه 219.0

· المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 219.0

· الفراعنة العالي إدارة أعمال 219.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة 219.0

· الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 218.0

· تربية «طفولة» العريش 218.0

· العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 218.0

· عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 218.0

· معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 218.0

· عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.«نظم معلومات» ك47 ط اسكندرية 218.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 218.0

· معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 218.0

· العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 217.0

· المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 217.0

· عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 217.0

· معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 217.0

· العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 217.0

· معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه 217.0

· تربية نوعية فنية القاهرة 216.5

· عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 216.0

· طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 216.0

· معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال 216.0

· العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 216.0

· تربية رياضية بنين بني سويف 216.0

· المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات 216.0

· المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 216.0

· العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 215.0

· عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 215.0

· المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 215.0

· العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 215.0

· العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 215.0

· معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة 215.0

· العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 215.0

· عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا 214.5

· القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 214.0

· المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 214.0

· العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 214.0

· رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 214.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 214.0

· المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 213.0

· تربية رياضية بنين جنوب الوادي 213.0

· الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 213.0

· الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم 213.0

· تربية رياضية بنين سوهاج 213.0

· معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط 213.0

· العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 213.0

· العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 212.0

· معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال 212.0

· الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 212.0

· العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 212.0

· معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 212.0

· الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 212.0

· المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 211.0

· تربية رياضية بنين أسوان 211.0

· معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 211.0

· معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 211.0

· المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا 211.0

· المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 211.0

· العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 211.0

· معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 211.0

· المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 210.0

· تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 210.0

· المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 209.5

· العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 209.0

· المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 209.0

· النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 209.0

· معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0

· تربية رياضية بنات الإسكندرية 209.0

· العالي سياحة وفنادق الغردقة 208.0

· المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 208.0

· المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 208.0

· معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 208.0

· تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 208.0

· التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 207.0

· المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0

· العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0

· العالي خدمه إجتماعيه اسوان 205.0

· معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى «بالمقر البديل بالاسماعيلية» 205.0