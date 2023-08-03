ضبط 79 مخالفة تموينية بالدقهلية في الأسواق والمخابز

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية عن قيامها بعمل حملات مرورية متنوعة على الأسواق والمحلات والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 79 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق، وجرى ضبطهم وتحرير محاضر بالمخالفات التموينية.

عمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، إلى أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

ضبط 79 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح أن الحملات قامت من قسم البيوع التجاريه ناحية أجا بمحافظة الدقهلية وبمشاركة مديري الإدارات التالية «بندر ميت غمر -جمصة -السنبلاوين -ميت سلسيل-بنى عبيد – دكرنس-أجا -المطرية»، وتم تحرير 79 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

-عدد 1 محضر تجميع بطاقات بعدد 118بطاقة

-عدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج.

-عدد 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

-عدد 1 محضر عدم إعطاء بون صرف.

-عدد 15 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

-عدد 19 محضر نقص وزن ما بين 6-16 جراما.

-عدد 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

-عدد 5 محاضر بيع أعلى من السعر سجائر.

-عدد 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

-عدد 3 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تموينى.

-عدد 2 محضر سلع مجهولة المصور.

-عدد 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

-عدد 2 محضر الاستيلاء على سلع مدعمة وبيعها في السوق السوداء.

-عدد 1 محضر محطة وقود بدون ترخيص.