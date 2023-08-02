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باحث: الجماعة الإسلامية استغلت الانفلات الأمني بعد «أحداث الأمن المركزي»

كتب:

شريف سليمان
11:43 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية

محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن الجماعة الإسلامية، إنه نشأ في أسرة ملتزمة، وسجن والده لمدة عام بعد اغتيال الرئس محمد أنور السادات، وخرج بعدها متشبعًا بفكر الجماعة الإسلامية.

وأضاف «كرم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «والدي ظل فترة متصلا بالشيخ إبراهيم عزت حتى شهدت الأسرة عليه بعض التحولات غير المعتادة، وسب هذه التحولات كان الشيخ عبدالله السماوي، وكان عنصرًا مهمًا مؤثرًا في الحركة الإسلامية في الستينيات والسبعينيات، وكان مفتيًا لعدد من الحركات الإسلامية».

انقسام التنظيم بعد وقوع أحداث الأمن المركزي

وتابع: «عندما وقعت أحداث الأمن المركزي انقسم التنظيم إلى قسمين، فمنهم من رأى استغلال الفرصة والأجواء وتنفيذ عمليات تضعف النظام، ومنهم من رأى التريث لعدم اكتمال التنظيم».

استغلال الانفلات الأمني

واستطرد: «لكنهم تحركوا واستغلوا الانفلات الأمني، وحلقوا لحاهم في هذا الوقت ونفذوا سلسلة من العمليات الإرهابية الكبيرة، وهم من أشعلوا النار في عدد من الملاهي الليلية، والكنيسة الفرنساوي، وقبض عليهم بعدها، وتم السيطرة على التنظيم».

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