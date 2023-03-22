افتتاح 3 معارض في كلية التربية النوعية ببنها.. «ملابس وفنون وطباعة»

افتتحت كلية التربية النوعية في بنها، برئاسة الدكتور محمد إبراهيم، عميد الكلية، 3 معارض نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني شحتة، وكيل كلية التربية النوعية ببنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة شاكر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شفيق رمزي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

افتتاح المعرض الفني

ووفق بيان كلية التربية النوعية ببنها، جرى افتتاح المعرض الفني، واستمع الحاضرون من قيادات جامعة بنها والكلية إلة شرح حول مقتنيات المعرض من الدكتورة سيدة صقر، أستاذ المنسوجات المساعد بالكلية.

وضم المعرض عددا من اللوحات الفنية لشهداء الوطن، تعبر عن تضحياتهم، وأخرى تعبر عن العملات المصرية والتطور التاريخي لها، في مزج فني بين الحداثة والأصالة.

معرض الملابس الخيرى لطلاب «نوعية بنها»

كما افتتحت الكلية أيضا معرض الملابس الخيرى لطلاب الكلية، الذي يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الكلية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية للطلاب.

واختتمت الكلية الفاعليات بافتتاح معرض طلابي عن جماليات طباعة الديكالة على أسطح أطباق البورسلين، لطلاب الفرقة الرابعة.

واستمع الحاضرون الى شرح من الدكتورة منال الجمال، مدرس الخزف بقسم التربية الفنية، عن تفاصيل المعرض، الذي يعد نواة وانطلاق لمشروع إنتاجي لطلاب وشباب الخريجين.

وأشاد الحاضرون والمشاركون من قيادات الجامعة والكلية بالأعمال الفنية والمعروضات والمشغولات اليدوية التي تضمنتها معارض الكلية، والتلاحم ونقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.