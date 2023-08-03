«طموح لا يعرف اليأس».. طارق حقق حلمه وأصبح طبيبا بعد 21 سنة محاماة

احتاج الأمر منه أكثر من 20 عاما ليحقق طارق صبري، ابن قرية نيدة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، حلمه القديم بأن يصبح طبيبا، فحاز على الثانوية العامة 2023 بعد حصوله على ماجيستير القانون.

قال «طارق»، الحاصل على ليسانس الحقوق، وماجيستير الحقوق، ويعمل مستشارا قانونيا بشركة بإحدى دول الخليج، وعلى 93% بنتيجة الثانوية العامة 2023، لـ«الوطن»، إنه حصل على الثانوية العامة عام 2002 بالنظام القديم بالقسم العلمى بمجموع 75% والتحق بكلية الحقوق بجامعة أسيوط وتخرج عام 2006، ثم حصل على ماجستير الحقوق عام 2014 قبل سفره للعمل بإحدى دول الخليج.

حلم تحقق بعد 21 عاما

ليظل حلم أن يصبح طبيبا يراوده، فقرر بمساندة زوجته وعائلته أن يلتحق بالثانوية العامة مرة أخرى، بعد تركها بـ21 عاما ليلتحق بكلية الطب البشرى محققا حلمه القديم.

طارق ينظم وقته بالثانوية العامة

أضاف طارق، موضحا تفاصيل عامه الدراسى، بعد غياب 21 عاما، «أبدأ عملي في الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء فأعود لأسرتي وأقضي نصف ساعة فقط معهم، ليبدأ يومي الدراسي لأستذكر مادتين يوميا خلال 5 ساعات هى حصة المذاكرة من وقتى يوميا».

دعوات الأم ورعاية الزوجة

حتى كان شهر أكتوبر كثفت المذاكرة والدراسة، وساندتنى زوجتى كثيرا كما تحملت عبء تربية الأبناء سارة وحذيفة، لأتفرغ للدراسة، بالإضافة إلى دعاء والدتى التى تمنت أن ألتحق بكلية الطب البشري قسم الصدر أو المخ والأعصاب.

وصفة الحصول على 93%

وكشف طارق، أكثر الطرق الفعالة بالتحصيل الدراسى التى اعتمد عليها ما بين الدروس عبر يوتيوب والتواصل مع المدرسين، موضحا أن أكثر المواد صعوبة لديه كانت الفيزياء، وكان يتوقع أن يحصل على مجموع 95% عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة، ولكنه حصل على 93%.

الالتحاق بكلية الطب بعد 21 عاما

ليحقق حلمه بأن يصبح طبيبا حيث سينتظر تنسيق الثانوية العامة ليتقدم بأوراقه إلى كلية الطب البشرى وقال «الطموح بيحقق المعجزات يجب ألا نستسلم وأن نثق بالله وبقدراتنا».