تنسيق المرحلة الأولى 2023.. مؤشرات القبول بكليات الطب

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس الحالي، وذلك عبر موقع التنسيق الالكتروني لجميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

القبول في كلية الطب

وتعد كلية الطب بمختلف الجامعات من أبرز الكليات التي يقبل طلاب الشعبة العلمية على تسجيل رغباتهم بها بمختلف الجامعات، فما الحد الأدنى المتوقع للقبول بها هذا العام؟

وحددت التعليم العالي في بيان صادر منذ قليل أن الحد الأدنى للمرحلة الأولي هذا العام ب 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر.

توقعات القبول بكلية الطب 2023

وتراوح القبول بكليات الطب في الجامعات الحكومية في تنسيق المرحلة الأولى العام الماضي 2022، ما بين 387 و387 درجة، وكان الحد الأعلى لكلية الطب في كلية الطب المنصورة 387 درجة.

في حين كان الحد الأدنى لكلية الطب 2022 في كليات الطب بجامعات العريش وأسوان، وبني سويف من 376 درجة، في حين جاء في العام الماضي الحد الأدنى للقبول بكلبة الطب بجامعة القاهرة 381 درجة.

نتيجة الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في مؤتمر صحفي أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، بارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي وبلغت نسبة النجاح للعام الحالي 78.81% مقابل 74.47% في نتيجة العام الماضي 2022.