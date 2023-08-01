قائمة بالكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، ابتداء من يوم السبت 5 أغسطس ولمدة 5 أيام، موضحة الحدود الدنيا لكل شعبة.

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2023

ويتاح لطلاب المرحلة الأولى الكليات والمعاهد بالجامعات والمؤسسات التعليمية المعتمدة على مستوى الجمهورية، ومن أبرز الكليات المتاحة للشعبة العلمية:

- كلية الطب

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الطب البيطري.

- كلية العلوم

- كلية التمريض.

- المعهد الفني للتمريض بالقصر العيني.

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

- بعض أقسام كلية التربية.

الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة 2023

- كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

- كلية التخطيط العمراني

- كليات الفنون التطبيقية (بعض الأقسام)

- كلية الفنون الجميلة قسم عمارة

-كلية التكنولوجيا والتعليم

- كلية الهندسة الالكترونية

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

- كلية هندسة الطاقة

- كلية هندسة البترول والتعدين

- كلية الحاسبات والمعلومات

الكليات المتاحة لشعبة الأدبي 2023

كلية الألسن

كلية الإعلام

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية السياحة

كلية الآثار

كلية التربية

كلية التجارة

كلية الآداب

كلية الحقوق