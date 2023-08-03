«السكة الحديد»: إتاحة حجز التذاكر إلكترونيا بالكروت الذكية في 54 محطة

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دفع تذاكر القطارات إلكترونيا عن طريق مكاتب الحجز، وذلك استكمالاً لعملية التحديث التي تقوم بها الهيئة، لمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيراً على جمهور الركاب.

100 ماكينة للدفع الإلكتروني بالمحطات

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، إنه جرى إتاحة الدفع بالكروت الذكية «الائتمان- الخصم المباشر الـDebit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الـPOS، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بـ54 محطة قطار كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها في بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية.

استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.