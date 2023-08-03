أماكن شراء تذاكر القطارات من ماكينات الدفع بالكروت الذكية.. ودع الزحمة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها إتاحة الدفع بالكروت الذكية، والتي تتمثل في كروت الائتمان وكروت الخصم المباشر، من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه من المقرر أن يتم تشغيل باقي المحطات تباعا، ما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية للحصول على تذاكر القطارات، والتي جاءت كالتالي:

أماكن ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية

وتتواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بـ الكروت الذكية في الآتي:

1- القاهرة: توجد في محطة القاهرة والجيزة.

2- غرب الدلتا: توجد الماكينة في محطات سيدي جابر والإسكندرية ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص ومرسى مطروح.

3- شرق الدلتا: توجد الماكينات في محطات الزقازيق ومنيا القمح وأبو حماد والتل الكبير والاسماعيلية والقنطرة.

4- وسط الدلتا: توجد ماكينات الدفع الذكي في محطات طنطا وبنها وقويسنا وبركة السبع وكفر الزيات والمحلة الكبرى وطلخا والمنصورة ودمياط.

5- الوسطى: وتتواجد الماكينات في المنطقة الوسطة بمحطات بني سويف والواسطي ومغاغة والمنيا وبني مزار وأبو قرقاص وملوي وأسيوط وديروط ومنفلوط والقوصية وطما وطهطا وسوهاج ونجع حمادي ودشنا وفرشوط.

6- المنطقة الجنوبية: كما تتواجد الماكينات في المنطقة الجنوبية في محطات أسوان ودراووكوم أمبو وكلابشة وسلوا وأدفو والسباعية واسنا وارمنت والأقصر وقوص وقفط وقنا.