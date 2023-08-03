هل يجوز استخراج شهادة التحركات لأقارب الدرجة الأولى والثانية؟

حددت مصلحة الجوازات والهجرة ضوابط استخراج شهادة التحركات وهي ورقة تبين تحركات طالبها في الخارج خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فترة دخوله وخروجه عبر المنافذ البرية والجوية، ويوضح بها التاريخ وتصدر عن مصلحة الجوازات والهجرة.

شهادة التحركات يستخرجها الشخص بنفسه فقط

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن شهادة التحركات يجب أن يطلبها ويستلمها الشخص بنفسه ولا يجوز لأي من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية استخراجها من مصلحة الجوازات والهجرة دون الحصول على توكيل من قبل الشخص نفسه.

وأضاف عبد الله في حديثه لـ«الوطن»، أن شهادة التحركات تستخرج أيضًا تنفيذًا لقرار المحكمة في بعض القضايا وعليه فإن وزارة الداخلية ملزمة بتنفيذ تلك القرارات القضائية وتسليمها إلى تلك الجهات القضائية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التحركات

- صورة ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجه من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية - التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة - التأمينات الاجتماعية - الكليات العسكرية» وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

خطوات الحصول على شهادة التحركات

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، والجنسية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والمدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية، وإجراءات طالب الخدمة.

- التقدم بالطلب لشباك.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو ايصال استلام الشهادة إجراءات الجهة المقدمة للخدمة.

- يستقبل القسم بالإدارة العامة للجوازات بالعباسية جميع الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها الى الجهات المختلفة بالدولة وكذا السفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة في حالة ما إذا كان مصريا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية أخرى بخلاف المصرية.