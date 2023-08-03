لطلاب الثانوية العامة.. كليات تؤهلك لسوق العمل وتحقق حلمك

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 التي حازت على إجاب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من تحقيق حلمهم والالتحاق في الكليات التي يرغبونها ما جعلهم يفكرون في كليات بديلة، تؤهلم لسوق العمل كما تتيح لها فرص العمل بعد التخرج.

ترصد «الوطن» في هذ التقرير كليات يمكن لطلاب الثانوية العامة الالتحاق فيها وتوفر لهم وظائف في المستقبل وهي كالتالي:

كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

تعد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة من الكليات المتمیزة، التي تمد المجتمع بكوادر بشریة مؤھلة علمیا ومھنیا وباستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم، لإجراء البحوث الخاصة بالاحتیاجات المجتمعیة لذوي الهمم، بما یؤھلھم للعمل في مجالات التربیة الخاصة، سواء المدارس أو المستشفیات أو الجمعیات المھتمة، وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة العلمي علوم.

وتتميز كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بتنوع مجالات العمل لخريجيها، إذ يتم العمل كمعلم أو أخصائي في مجال التربية الخاصة والعمل كأخصائي توحد أو التخاطب بمراكز التخاطب، بعد استخراج تصريح مزاولة المهنة، وأيضا العمل كأخصائي نفسي للعمل بالمؤسسات المهنية والمستشفيات النفسية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة

قسم الهندسة الكيميائية

المنهج الدراسي في قسم الهندسة الكيميائية بكليات الهندسة في المنيا والقاهرة والإسكندرية، يغلب عليه الطابع التكنولوجي، بحيث كانت المواد التكنولوجية تشغل حوالى 50 % من مجموع المواد، وتطورت الدراسة فيه بحيث أصبح التركيز بصفة أساسية على مواد الهندسة الكيميائية الحديثة بمفهومها الشامل، مثل تصميم المصانع واقتصادياتها والتحكم فى العمليات وانتقال الموائع وانتقال الحرارة وانتقال المادة وعمليات الفصل من تقطير وامتزاز وامتصاص والفصل بالأغشية.

يتميز خريج هذا القسم بأن يكون قادرا على المواكبة العالمية من حيث أساسيات الهندسة الكيميائية، والتصميم والأبتكار والقدرة على التكيف مع أى عمل جديد ينسب له.

كلية تكنولوجيا إدارة الأعمال

تعد من أبرز الكليات المطلوبة في سوق الأعمال وتهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في هندسة وعلوم الكمبيوتر، وذلك من خلال أقسامها المختلفة الأربعة وهي «نظم معلومات الأعمال، نظم وتكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد، الرياضة والإحصاء».

تتواجد في أغلب جامعات مصر الحكومية مثل: «القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والمنصورة، والزقازيق، والفيوم، وقناة السويس، وأسيوط، وبنها، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وكفر الشيخ».

يمكن للطلاب بعد التخرج من الكلية العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات (IT) داخل الشركات والمؤسسات المختلفة، أو العمل في مجال البرمجة وتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل في سوق هندسة البرمجيات وإدارة الشبكات أو إدارة أنظمة التشغيل.

كلية الذكاء الاصطناعي

تعد من الكليات الهامة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة وشهدت إقبال الكثير من طلالب الثانوية العامة في السنوات السابقة، نظرا لتعدد البرامج في أقسامها، منها برنامج «المعلوماتية الحيوية» المخصص لخريجي الثانوية العامة من الشعبتين «علمي علوم، علمي رياضة»، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بكليات الذكاء الاصطناعي على شهادة البكالوريوس في علوم الذكاء الاصطناعي، وهو مجال له العديد من فرص العمل، خاصة أن الذكاء الاصطناعي أصبح المستقبل الجديد ويدخل في مختلف المجالات.