السفير بسام راضي يلتقي رئيسي جمهورية سان مارينو لتقديم أوراق اعتماده

استقبل رئيسا جمهورية سان مارينو السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، بالقصر الجمهوري في العاصمة سان مارينو، بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة وغير مقيم لدى سان مارينو.

ونقل بسام راضي تقدير وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهما، مؤكدًا انفتاح مصر الكامل للتعاون المشترك في كل المجالات بين البلدين؛ ولتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين.

وقال «راضي» إنّ جمهورية سان مارينو تتصف بعدد من السمات الخاصة حيث تقع بأكملها داخل دولة إيطاليا وهي أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم على الإطلاق فقد تم تأسيسها في عام 301؛ ليبلغ عمر الدولة القائمة حاليًا نحو 1722 سنة، ولا تزال على حالها بذات الدستور منذ ذلك الحين، ولجمهورية سان مارينو نظام حكم فريد، حيث يقوم النظام السياسي على انتخاب قائدين للسلطة التنفيذية، يكونان بمثابة حاكمين أو رئيسين للبلاد.