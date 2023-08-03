النائب علاء عابد: القمة المصرية اليونانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية اليونانية المقرر عقدها اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأوضح النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية أن مصر واليونان تربطهما علاقات استراتيجية في كل المجالات، مشيرا إلى أن الحضارة اليونانية والحضارة المصرية تتشابه في الكثير ما يؤكد التشابه بين الشعبين المصري واليونانية.

زيارة رئيس وزراء اليونان تؤكد مكانة مصر الدولية

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن القمة ستتطرق إلى زيادة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، خاصة أن اليونان لديها خبرة كبيرة في طرق وآليات استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن القمة ستشهد مباحاثات النفط والطاقة بين البلدين واستثمارات الشركات اليونانية في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، وعمليات الربط الكهربائي.

وأشار إلى أن هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بمثابة تأكيد على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر ليس فقط عند الشعب اليوناني، وإنما مكانتها الكبيرة عند القيادة السياسية اليونانية وأهمية مصر الإقليمية والدولية بالنسبة لكل المجالات المختلفة، علاوة على تأكيدها على الأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر مما ينعكس على الشرق الأوسط ككل.