تفاصيل الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، موعد إقامة الدورة الـ25 للمهرجان في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2023، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

استقبال الأفلام المشاركة بالمسابقات

ومن المقرر، الإعلان قريبا عن بدء استقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان.

معلومات عن مهرجان الإسماعيلية

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.

وشارك على مدار الدورة الماضية نحو 123 فيلما، منها 16 فيلما تسجيليا طويلا، و20 روائي قصير، وقد احتفي المهرجان بالسينما الألمانية هذا العام ، فكانت هي ضيف شرف هذه الدورة بعرض 6 أفلام من ألمانيا .

ويحرص عددا كبيرا من صناع الأفلام على حضور نسخة المهرجان هذا العام، خاصة أنه يجمع عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة على مدار عام كامل.