تنظيم قوافل وندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية في الجيزة

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، للوقوف على ما تم إنجازه في ملف التعامل مع الزيادة السكانية، والاطلاع على خطة العمل المستقبلية، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بملف القضية السكانية لما له من أهمية في خفض معدلات الكثافة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بخدمات الأمومة والطفولة وصحة الأسرة المصرية، ورؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

توعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة

وأشاد محافظة الجيزة بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرًا إلى أن هناك تغييرا ملموسا نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة، لافتًا إلى أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة.

وقال في بيان ، إن الدولة المصرية تشهد عصرًا جديدًا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

وأوضح أنّ إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية، الذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرًا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة .

الاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا

وخلال اللقاء، ناقش محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية، جهود التعاون مع المجلس الإقليمي للسكان لتحقيق الأهداف في التوعية بمختلف القضايا المجتمعية، مؤكداً أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، وتوجيه القوافل التوعوية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمي للسكان في تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.

واطلع خلال اللقاء، على مؤشرات المجلس الإقليمي للسكان بالجيزة، وتقارير مديرية الشئون الصحية وكذا تقرير وحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، التي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع، منها «زواج القاصرات - ختان الإناث - التسرب من التعليم - ارتفاع معدلات المواليد».

ووجه بضرورة التوسع في إطلاق المبادرات للتوعية بأهمية خفض معدلات الإنجاب، خاصة في المناطق النائية والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع .

وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج تنفيذ خطط المجلس في مجال المبادرات والمؤتمرات والحملات التوعوية المختلفة مع جميع الجهات الأعضاء في المجلس ومدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، وأعمال التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعي والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى دور المجلس في التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

تضمنت الاحصائيات التي جرى استعراضها في التقرير الربع سنوي، تنظيم حوالي 2500 ندوة توعوية بمراكز الشباب والإدارات التعليمية والمساجد والكنائس بخلافة العيادات المتنقلة والقوافل علاجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب توفير 8300 فرصة عمل للشباب، وذلك من خلال مديرية القوي العاملة بالجيزة وجهاز مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، فضلًا عن استخراج 2500 بطاقة رقم قومي للسيدات وتسليم 1300 شنطة مدارس للأسر الأولى بالرعاية.