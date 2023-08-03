كل ما تريد معرفته عن مصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية

تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية وبدء المرحلة الأولى من التنسيق شغلت مصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية بال الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على تفاصيل مصروفات كليات الجامعة، والتي تنقسم إلى جزئين مصروفات برامج الدراسة الرئيسية وتختلف من الكليات النظرية والعملية، ومصروفات البرامج الدراسية المستحدثة وتختلف وفق كلية كلية وبرنامج سواء في كليات الجامعة الرئيسية أو أفرع البرامج الجديد في فرع الجامعة بالعبور.

وتستعرض«الوطن» مصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية ورابط التحصيل الإلكتروني بمصروفات الدراسة حيث تتحدد المصروفات في جامعة بنها وفق تخصص الكلية والدراسة في برامج الجامعة الأساسية أو البرامج الجديدة للدراسة التي تتناسب مع سوق العمل، وعليها إقبال وتتماشى مع مستجدات التعليم

مصاريف جامعة بنها 2023

وكشف الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن مصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية تتراوح مابين 500 جنيه كحد أدنى في الكليات الأدبية إلى 1300 جنيه في الكليات العملية، وذلك بالنسبة للبرامج الدراسية الأساسية.

أما بالنسبة للبرامج المستحدثة والمؤهل لسوق العمل والموجودة في كليات الجامعة المختلفة وفرع الجامعة بالعبور فتكون المصروفات الخاصة بها أعلى، وتبدأ من 12 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه في بعض البرامج وهي مصاريف مدعمة.

مصاريف جامعة بنها 2023 التحصيل الإلكتروني

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن جامعة بنها توفر خدمات التحصيل الإلكتروني الخاص بمصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية، في إطار التحول الرقمي وتسهيل السداد من للطلاب حيث خصصت الجامعة رابط التحصيل الإلكتروني لسداد المصاريف من خلال الرابط من هنا.

أوضح أن الخدمة تتوافر فيها تحصيل مصاريف جامعة بنها 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية مرحلة البكالوريوس والليسانس، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الدراسات العليا والمستشفى الجامعي ببنها وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ورسم دورة التحول الرقمي والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والخدمة العامة واللغات الاجنبية واستخراج شهادة تخرج ومقررات الفصل الصيفي واختبار القدرات وبيان حالة وشهادة قيد وبيان درجات وتحصيل رسوم التحويلات تحصيل رسوم مساعدة ودفع رسوم شهادت التخرج وصندوق البحوث العلمية.