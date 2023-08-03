مصاريف كلية طب بيطري جامعة المنصورة لعام 2023.. وشروط القبول

يهتم طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في محافظة الدقهلية بمعرفة مصاريف كلية طب بيطري جامعة المنصورة لعام 2023 بعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة، وقيام وزارة التعليم العالي بإتاحة الحد الأدنى للقبول في مرحلة التنسيق الأولى وهي 88.2% لشعبة علمي علوم.

مصاريف كلية طب بيطري جامعة المنصورة لعام 2023

وتتراوح قيمه مصروفات كلية الطب البيطري هذا العام من 800 جنية إلى 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية طب بيطري جامعة المنصورة

وأتاحت جامعة المنصورة أوراق محددة من أجل التقديم إلى كلية طب بيطري جامعة المنصورة، بعد نتيجة الثانوية العامة، وهي:

- استمارة النجاح في الثانوية العامة

- 6 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب

- بطاقه الترشيح

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب

- شهادة ميلاد الرقم القومي

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند لجميع الطلاب الذكور

أقسام كلية طب بيطري المنصورة

وحددت كلية طب بيطري المنصورة عدة أقسام للكلية من أجل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي:

- قسم سلوكيات ورعاية الحيوان

- قسم طب الأحياء المائية

- قسم أمراض الباطنة والأمراض المعدية

- قسم أمراض الدواجن

- قسم الأدوية

- قسم الباثولوجيا

- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية

- قسم البكتريا والفطريات والمناعة

- قسم التغذية وأمراض سوء التغذية

شروط القبول في كلية طب بيطري جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة إلى أنه يجرى قبول الطلاب في كلية طب بيطري من خلال حصول الطالب على المجموع المحدد للكلية في تنسيق الجامعات المصرية بعد ظهور نتيجة التنسيق.