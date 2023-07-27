4 شهادات دولارية جديدة خلال أسبوع.. عائد يصل لـ27%

شهد الأسبوع الحالي طرح العديد من الشهادات الإدارية الدولارية، والتي كانت من أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية التي اهتم بها المواطن خلال هذه الفترة، حيث تم الإعلان عن إصدار الشهادات من بنكي «الأهلي» و«مصر».

شهادات البنك الأهلي الدولارية

وخلال الأيام الماضية أعلن البنك الأهلي المصري، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، الشهادة الدولارية الأولى «الأهلي بلس» وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا.

الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

شهادات بنك مصر الدولارية الجديدة

وبعد إعلان الاهلي المصري أعلن بنك مصر، طرح شهادة القمة بعائد 9% سنويا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، ويُصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ وشهادة إيليت ذات عائد 7% سنويا، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.