نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد.. اعرفها الآن

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الجاري بنسبة نجاح بلغت 98% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان، بعد أن أجريت الامتحانات في كل محافظة وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة إن إجمالي المقيدين لأداء الامتحانات بالدور الثاني بلغ 837 طالبا، حضر منهم 809 ونجح 793 طالب وطالبة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الوادي الجديد

1 - الدخول على رابط مديرية تعليم الوادي الجديد من هنــا

2 - إدخال رقم الجلوس.

3 - الضغط على بحث.

4 - تظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.