نائبة بـ«الشيوخ» تتقدم بطلب مناقشة لعدم تغيير زي المدارس الخاصة سنويا

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، المدارس الخاصة بعدم تغيير الزي المدرسي بهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، التي تعاني هذه الفترة الصعبة من ضغوط الحياة، وارتفاع الأسعار لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة.

وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى طلب مناقشة تقدمت به إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم، إنّ هناك عددًا كبيرًا من الشكاوى وصلت لها من أولياء الأمور بشأن أجبار المدارس الخاصة لهم بشراء الزي المدرسي الجديد لطلاب المدرسة.

تغيير الزي المدرسي بالمدارس الخاصة سنويا

واستطردت النائبة ريهام عفيفي قائلة: «الغريب إن الزي المدرسي الجديد لا يختلف عن الزي القديم إلا في شكل البادج»، مشيرة إلى أنّ بعض المدارس أبلغت أولياء الأمور بضرورة الاعتداد بالزي المدرسي الجديد، رغم عدم ضرورة ذلك في ظل هذا الوضع القائم.

وأشارت إلى أنّ بيزنس الزي المدرسي للمدارس أصبح أزمة تواجه كثير من الأسر المصرية سنويا، موضحة أنّ من الضروي التخلي عن فكرة الزي المدرسي في ظل الظروف الحياتية التي تواجهها الأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

الزي المدرسي يرهق ميزانية الأسرة

وناشدت النائبة ريهام عفيفي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بضرورة التدخل لحل أزمة الزي المدرسي المتكررة سنويًا، والتي تستهدف تخصيص جزء من ميزانية المنزل لشرائه وضرورة وضع ضوابط حاكمة تلزم تلك المدارس بعدم الخروج عنها.

الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس

وذكرت أنّ الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس أهم بكثير من اختيار زي مدرسي جديد مع بداية كل عام دراسي، واقترحت تخصيص زيٍ موحد للمدارس الخاصة مع تحديد لون وشكل البادج لكل مدرسة، والحال نفسه للمدارس الناشيونال طالما الزي في حالة جيدة.