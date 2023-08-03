السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الشابو في الأزبكية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لإدانته بمحاولة ترويج مخدر الشابو في منطقة الأزبكية.

المتهم سقط خلال حملة أمنية

ترجع تفاصيل عندما نجحت ضباط مباحث الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته كمية من مخدر الشابو، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.