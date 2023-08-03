باحثة: حملات «التحالف الوطني» دعمت مطالب المرأة وتحقيق المساواة

أكدت سلمى عبدالعظيم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية وجود التحالف الوطني خلال الفترة الراهنة نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله والتي أثرت بصورة كبيرة على مصر مرورا بالزيادة غير المسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت من تعقيد الموقف، لذلك وصلت تلك التأثيرات لمصر.

الحاجة لتوسيع مظلة الغطاء الاجتماعي

وأضافت «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «انطلاقا من الظروف العالمية التي أثرت على مصر، واجهنا عددا كبيرا من التحديات التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين، وبالتالي جاءت الحاجة إلى توسيع مظلة الغطاء الاجتماعي»، موضحة أن التحالف الوطني كان له دور قوي وفعال منذ انطلاقه في مارس 2022.

دعم التحالف الوطني للمرأة

وتابعت: «التحالف الوطني عمل على ضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال الحملات التي تدعم المرأة مثل «نسمعك.. ندعمك» المنوط بها دعم السيدات التي تعاني من أزمات نفسية، وتم ذلك خلال عدد كبير من المبادرات المتنوعة فضلا عن الحملات التوعية وأخرى للكشف المبكر عن سرطان الثدي وإجراء الجراحات».