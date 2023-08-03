سفير مصر باليونان لـ«القاهرة الإخبارية»: العلاقات بين البلدين استراتيجية

قال عمر عامر سفير مصر في اليونان، إنّ العلاقات المصرية اليونانية لها خصوصيتها، وترتبط بأنها علاقات استراتيجية في المقام الأول، وذلك في المجال السياسي والتشاور السياسي المستمر بين البلدين في شتى المجالات.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه بالتزامن مع استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء اليوناني في مدينة العلمين الجديدة، يوجد تشاور على قدر كبير من الأهمية في الموضوعات الإقليمية والدولية والترتيبات ذات الاهتمام المشترك.

مجالات التعاون بين البلدين كثيرة

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصل برئيس الوزراء اليوناني من أجل تهنئته بتوليه فترة جديدة، وكانت تلك فرصة في هذا الاتصال الهاتفي متابعة التنسيق المشترك.

وأشار إلى أنّ مجالات التعاون مع اليونان كثيرة جدًا، ومنها مشروع الربط الكهربائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات الاقتصادية والتجارية.

قمة مصرية يونانية

ومن المقرر، أن يشهد اليوم الخميس إقامة قمة مصرية يونانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في مدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعدما أُعيد انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.