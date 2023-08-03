«مستر إكس» يحقق إجمالي إيرادات 27 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

استطاع الفنان أحمد فهمي بفيلمه «مستر إكس»، الحفاظ على مكانته بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم مستر إكس حقق أمس 217 ألف جنيه فقط، ليصل إجمالي إيرادته منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 27 مليون جنيه.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، في إطار تشويقي اجتماعي، حول شركة تحاول تطليق الرجال من زوجاتهم بعد تعرضهم للعنف والقهر، وينجح في ذلك الفنان أحمد فهمي بسبب «العقدة» التي سببتها له الفنان هنا الزاهد.

أبطال فيلم مستر إكس

وظهر خلال الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف، منهم إلهام شاهين، وبيج رامي، ومي عمر، وأكرم حسني، ومجدي عبدالغني، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وقصة الفيلم لأماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.