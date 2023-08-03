قنوات المتحدة تعيد البريق لليالي «الويك إند».. 3 حفلات لنجوم الطرب «في بيتك»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذاعة حفلات مهرجان مدينة العلمين الجديدة للترفية، تماشيا مع سياسة الشركة الهادفة لتقديم خدمات متميزة لجميع أفراد الأسرة ومشاهدي قنواتها.

ومن المقرر أن تذيع قناتي الحياة وسي بي سي، الليلة في العاشرة مساء، على الهواء مباشرة، الحفل الساهر الكبير للنجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، بينما تذيع قناة «دي إم سي»، حفل الفنان تامر حسني، وتُذيع قناة أون غدا الجمعة في العاشرة مساء، حفل الفنان أحمد سعد.

يذكر أنّ مهرجان مدينة العلمين للترفيه، انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى 26 أغسطس المقبل، ويستضيف نحو مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي.

وتشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة في أحداث مهرجان العلمين الرياضي، فضلا عن أنّ المهرجان يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، إضافة إلى معارض والعديد من الحفلات الغنائية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربي.