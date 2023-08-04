تجديد حبس المتهمين بسرقة قطع الحديد من كوبري المشاة بالوايلي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي قرارًا بتجديد حبس المتهمين بسرقة قطع حديد من أحد كباريى المشاة بمنطقة الوايلي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

سرقة قطع الحديد بأسلوب الفك

تلقى قسم شرطة الوايلي بمدرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد باكتشافه سرقة قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات أمكن من التوصل لمرتكبي الواقعة وتبين أن المتهمين شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبحوزتهما أجنة حديدية، ومطرقة وحبل وصاروخ، وأقرا بارتكابهما للواقعة بأسلوب الفك، كما اعترافا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة

كشف المحامي حازم محمد عن العقوبة المتوقعة للمتهمين قائلا إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.