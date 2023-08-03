ملتقى توظيفي في قنا.. اعرف الموعد والمكان وطريقة التقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إقامة ملتقى توظيفي في محافظة قنا، يوفر عددًا من الوظائف وفرص العمل للشباب والخريجين، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الملتقى التوظيفي والتخصصات المطلوبة به من الشركات.

ملتقى توظيفي في محافظة قنا

وتشارك شركة ميديا ايجيبت لأجهزة المطابخ وسخانات المياه، في الملتقى التوظيفي وتوفر الوظائف الآتية

1- عمال إنتاج

2- مراقبين جودة

3- عمال مخازن

ويمكن التقديم من خلال الضغط هنا، إذ يعقد الملتقى يوم السبت والأحد 5-6 أغسطس من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء وذلك بمقر الصالة المغطاة أمام نادي شبان المسلمين - بمحافظة قنا.

كما تطلب شركة الأولي للتمويل متناهي الصغر للخدمات التكنولوجية الوظائف الآتية:

1. مديرو فروع

2. مسئول ائتمان

3. رئيس مجموعة

ويمكن التقديم وتسجيل بيانات لحضور الملتقى التوظيفي من خلال الضغط هنا.

وتطلب شركة أمان للتمويل متناهي الصغر شغل وظيفة أخصائي تمويل، ويمكن التقديم عليها من خلال الضغط على هذا الرابط.