فتح باب التقديم لعدة وظائف بـ«التعليم» في بني سويف.. اعرف الشروط والإجراءات

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن فتح باب التقدم بعدد من الوظائف الإشرافية داخل المديرية بينها وظيفة مدير ووكيل مدرسة عام و فني في مختلف المراحل التعليمية، لمدة أسبوعين حيث تنتهي في 15 اغسطس الجاري، على أن يكون شغل هذه الوظيفة لمدة عامين قابلين للتجديد.

الشروط اللازمة لوظيفة مدير ووكيل مدرسة في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف عددا من الشروط والإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظائف بينها:

- معلم أول على الأقل أو ما يعادلها لشغل وظيفة وكيل مدرسة.

- معلم أول أ على الأقل أو ما يعادلها لشغل وظيفة مدير مدرسة.

ـ الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

ـ اجتياز برنامج التنمية المهنية المؤهلة لشغل الوظيفة المرشح لها طبقا ما تقرره الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن تكون شهادة اجتياز البرنامج سارية حتى الترشح.

ـ الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في شغل الوظيفة.

ـ ألا يكون موقعا على المرشح جزاء تأديبي بالخصم من الأجر أو وقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة أو لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما منفصلة أو أي جزاء أشد خلال عامي التقرير حتى تاريخ التقدم للوظيفة.

ـ ألا يكون محالا للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف.

- يجوز ترشح السادة حاملي المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الحاصلين على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب

- يجوز للحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات طبقا للقانون ١٦ لسنة ٢٠١٩ التقدم على وظيفة مدير ووكيل إحدى مدارس الحلقة الأولى (الابتدائية ) من التعليم الأساسي شرط الحصول على تدريبات مهارات الإدارة المدرسة من الأكاديمية المهنية للمعلمين .

ـ أن يكون المرشح على رأس العمل وليس معارا أو منتدبا من أو إلى جهة أخرى أو حاصلا على أجازة بدون مرتب.

- الترشح لشغل وظيفة واحدة فقط من كافة الوظائف المعلن عنها بهذا الإعلان.

ـ تسلم الوظيفة خلال 60٠ يوما من تاريخ صدور الأمر التنفيذي وذلك استقرارا للمراكز القانونية، وفى حالة عدم استلام الوظيفة يعتبر ذلك عزوفا عن الوظيفة، ولا تقبل تنازلات لمن صدر لهم أمر تنفيذى بشغل إحدى الوظائف المعلن عنها إلا في الحالات المرضية المؤيدة بالمستندات ووفقا لما تراه السلطة المختصة.

المهارات المهنية لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة في بني سويف

ـ أن يكون مرشح مدارس التربية الخاصة من ذوي الخبرة العملي وحاصلا على مؤهل عال ودراسات في التربية الخاصة في مجال الإعاقة التي يرغب العمل بها بمدارس التربية الخاصة.

ـ أن يكون المرشح للمدارس الرسمية للغات من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة.

ـ أن يكون المرشح للمدارس الرسمية للغات من الذين سبق لهم تدريس مادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة.

ـ ألا يكون موقعا على المرشح للمدارس الرسمية للغات جزاء بالخصم من الأجر يتجاوز خمسة أيام.

ـ ألا يكون المرشح للمدارس الرسمية للغات محالا للمحاكمة التأديبية عن مخافات مالية أو مخالفات تمس الشرف والأمانة

ـ أن يكون المرشح لمدارس التربية الخاصة قد عمل بمدارس التربية الخاصة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفق الإعاقة التي يرغب العمل بها بمدارس التربية الخاصة.

ـ ألا تقل مدة خبرة المرشح للمدارس الرسمية للغات في مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات ( بالتدريس الفعلى لمادة اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ) بهذه النوعية من المدارس.

ـ أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب بالاضافة إلى شهادة / إجازة التأهيل التربوي ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في إحدى مدارس الحلقة الأولى ( الابتدائية أمن التعليم الأساسي بوظيضة مدير أو وكيل مدرسة.

- الحصول على مؤهل عال تربوى مناسب من ذات النوعية ( زراعى - صناعى - تجارى) أو الحصول على مؤهل عال مناسب من ذات النوعية بالإضاف الى شهادة إجازة التاهيل التربوى وذلك بالنسبة لوظائف الإدارة المدرسية بالتعليم.

المستندات المطلوبة لشغل وظيفية مدير ووكيل مدرسة في بني سويف

- طلب شغل الوظيفة بأسم وكيل الوزارة.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة من الإدارة التابع لها المرشح لم يمض عليها أكثر من خمسة عشر يوما سابقة على تاريخ الترشح مباشرة.

- صورة طبق الاصل من تقريري تقويم الأداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل عن عامى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

- إفادة بالجزاءات عن عامى التقارير.

- إفادة بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الوقف عن العمل حتى تاريخه من إدارة الشئون القانونية بالمديرية.

- صورة طبق الأصل من شهادة / إفادة اجتياز برنامج التنمية المهنية في مجال الوظيفة المرشح لها سارية حتى تاريخ الترشح.

- صورة طبق الأصل من المؤهل العالى التربوى أو المؤهل العالى بالإضافة إلى شهادة /إجازة التأهيل التربوي.

- إفادة بالخبرة العملية والحصول على مؤهل عال ودراسات فى التربية الخاصة في مجال الاعاقة التي يرغب العمل بها للمتقدم لشغل وظيفة مدير / وكيل مدرسة بالتربية الخاصة.

- إفادة بمدة العمل بمدارس التربية الخاصة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإعاقة التي يرغب العمل بها للمتقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة بالتربية الخاصة.

- إفادة بمدة العمل بمدارس التربية الخاصة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإعاقة التي يرغب العمل بها للمتقدم لشغل

- إفادة إقرار بمدة العمل بالمدارس الرسمية للغات لا تقل عن خمس سنوات بتدريس تخصص ( اللغ الإنجليزية - الرياضيات - العلوم) بالمدارس الرسمية للغات للمتقدم لشغل وظائف الإدارة المدرسية بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها.

- إفادة معتمدة من جهة العمل بأن المرشح على رأس العمل وليس منتديا أو معارا أو حاصلا على إجازة بدون مرتب.

- السيرة الذاتي للمتقدم موضحا بها الدورات التدريبية والبعثات وبرامج التنمية المهنية التي حصل عليها إن وجد

- خطة لتطوير الأداء طبقا للوظيفة المرشح لها قابلة للقياس والمتابعة لا تزيد عن 3 صفحات يتم التقييم على أساسها عند التحديد.

- إقرار بصحة البيانات والمستندات الموجودة بالملف.

- إقرار بالترشح لشغل وظيف واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها بهذا الإعلان.

ـ إقرار بتقديم صورة من شهادة الأكاديمية قبل المقابلة الشخصية لمن ترشح بالإفادة.

- المرشح مسئول عن متابعة الموعد المحدد لمقابلته الشخصي وموعد التخلفات.