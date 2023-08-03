سعر المانجو اليوم في سوق العبور.. يبدأ من 9 جنيهات

شهد سعر المانجو اليوم في سوق العبور، تراجعا في بعض الأنواع واستقرارا في أخرى، إذ يشهد سوق الجملة الشهير وجود العديد من الأصناف المختلفة من الفاكهة الصيفية المحببة بالنسبة للكثيرين.

ونعرض فيما يلي سعر المانجو اليوم في سوق العبور، وفقا للأسعار المعلنة عبر الموقع الإلكتروني لأحد أشهر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

ويختلف سعر المانجو اليوم في سوق العبور وفق كل نوع.

- مانجو عويس: سعرها من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر المانجو الهندي من 15 إلى 21 جنيهًا.

يتراوح سعر مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيها.

- تيمور: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- زبدية: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- سعر الكيلو من مانجو فونس: يتراوح اليوم في سوق العبور من 15 إلى 23 جنيهًا.

- سنارة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- فجر كلان: سعرها من 12 إلى 20 جنيهًا.

- فص: سعرها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.

- دبشة: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- صديقة: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- جولك: سعرها من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سكري: سعرها من 15 إلى 23 جنيهًا.

- بيض العجل: سعرها من 14 إلى 20 جنيهًا.

- تومي: سعرها من 12 إلى 20 جنيهًا بعدما كانت تبدأ من 14 جنيها.