فتح باب التقدم للقبول بالمدن الجامعية بكفر الشيخ

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية في جامعة كفر الشيخ عن فتح باب التقدم إلكترونياً للقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 - 2024، للطلاب القدامى والمستجدين من المنتسبين إلى الجامعة.

وفتحت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية باب التقديم من يوم 1 حتى 31 أغسطس من الشهر الجاري للطلاب القدامى، على أنّ يتم بدء تلقي طلبات الطلاب المستجدين خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، تُقدم «الوطن» كل ما تُريد معرفته عن المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، وشروط الالتحاق بها، والأوراق اللازمة للتقديم، والرسوم المقررة، في ظل ما تُقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

قواعد القبول

ووفقاً للموقع الرسمي لجامعة كفر الشيخ فإنّه يتم اختيار الطلاب للإقامة بالمدن الجامعية وفقاً لعدد من القواعد، حيث يتم تحديد عدد الأماكن الشاغرة بالمدن قبل بداية كل عام دراسي على أنّ يتم تخصيصهم على النحو التالي:

1- 60% من عدد الأماكن الشاغرة بالمدن تُخصص لطلاب النقل والسنوات النهائية بشرط نجاحهم بتقدير عام جيد على الأقل ويتم ترتيبهم وفقاً لتقدير النجاح وبعد محل الإقامة عن الجامعة ويمكن استثناء قبول طلبات الإقامة بالمدن الجامعية فى حالة وجود أماكن خالية وبموافقة رئيس الجامعة.

2- 35% من عدد الأماكن الشاغرة الموجودة بالمدن الجامعية تُخصص لقبول الطلاب المستجدين والمقبولين عن طريق مكتب التنسيق، ويتم ترتيبهم وفقاً لنسبة الثانوية العامة وبعد محل الإقامة عن الجامعة.

3- 5% من عدد الأماكن الشاغرة بالمدن الجامعية تُخصص للحالات الاجتماعية والإنسانية بناءاً على رئيس الجامعة طبقاً لظروف كل حالة وذلك خارج قواعد التسكين.

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية

ومن ضمن الشروط التي وضعتها الجامعة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية، كالتالي:

1- أنّ يكون من الطلاب المصريين النظاميين المقيدين بكليات الجامعة فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس وحاصل على تقدير جيد على الأقل ويجوز بقرار من مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط لقبول الطلاب الوافدين وطلاب الدراسات العليا فى السكن المميز وتُعتمد من رئيس الجامعة.

2- ألا يكون الطالب أو الطالبة من سكان مدينة كفر الشيخ أو المراكز القريبة منها والتي يرى مجلس إدارة المدن الجامعية سهولة المواصلات منها وإليها.

3- ألا يكون قد صدر ضد الطالب أو الطالبة عقوبة جنائية أو عقوبة تأديبية من الجامعة أو الكلية من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى البند 5 وما بعده أو من المدن الجامعية طوال دراسته بالجامعة وإقامته بالمدن الجامعية أو دراسته بأية جامعة أخرى.

4- ألا يكون قد انتهت إقامته بالمدينة لعدم سداد الرسوم.

5- أنّ تثبت لياقته صحياً.

6- ألا يكون مستحقاً عليه رسوم سابقة أو مديونيات للمدينة.

7- ألا يكون متزوجاً.

8- ألا يكون قد تجاوز مدة الغياب المنصوص عليها فى اللائحة بدون عذر مقبول فى العام السابق.

إجراءات قبول الطلاب بالمدن الجامعية

ويتم قبول الطلاب بالمدن الجامعية بكفر الشيخ وفقاً للإجراءات التالية:

1- يتم تقديم طلب الإقامة على موقع الجامعة «المدن الجامعية» نظام الزهراء للقبول بالمدن الجامعية من هنا.

2- تُقدم طلبات الإقامة على نظام الزهراء للقبول بالمدن الجامعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر فى المواعيد المحددة لذلك قبل كل عام دراسي للنظر فى قبولها أو رفضها، ويجدد طلب الإقامة فى أول كل عام ويحدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تاريخ بدء التقديم ونهايته طبقاً للمذكرة المقدمة من قسم التنسيق الإلكتروني بالمدن الجامعية ولا ينظر إلا في الطلبات المسجلة على موقع الزهراء للقبول بالمدن الجامعية كما لا ينظر فى الطلبات التى تُقدم قبل أو بعد الميعاد.

3- بعد القبول المبدئي إلكترونياً يقوم الطالب باستيفاء الأوراق المطلوبة ويتم طباعتها من على موقع الزهراء للمدن الجامعية وذلك لتقديمها للمدن الجامعية ودفع الرسوم المقررة وإنهاء إجراءات السكن في المدة المسموح بها لذلك وهى خمسة عشر يوماً.

4- في حالة عدم سداد الطالب الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة دون عذر قهري يقبله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يعتبر الطالب متنازلاً عن حقة في السكن ويحق لرئيس مجلس إدارة المدن بناءاً على اقتراح مدير عام المدن إحلال التالي بدلاً منه وذلك ممن تتوافر فيهم شروط الإقامة في ضوء الأماكن المتاحة.

5- لا يُسمح للطالب بالإقامة خلال إجازة منتصف العام إلا في حالة تواجد امتحانات فعلية للطالب وتنتهى إقامته بانتهاء امتحاناته بالكلية، ويجوز للطالب الذي كان مقيماً بالمدينة خلال العام الدراسي الاستمرار في الإقامة خلال الإجازة الصيفية بدون تغذية، على أن يُقدم طلباً بذلك مع كتاب رسمي من الكلية يفيد ضرورة انتظامه في دراسات صيفية أو تدريبات منصوص عليها في اللائحة الداخلية للكلية أو أداء دورات التربية العسكرية وتقتصر إقامة الطالب على مدة الدراسة أو التدريب وعلى أنّ يتم ذلك بعد موافقة نائب رئيس الجامعة.

6- يجوز قبول إقامة الوفود ومعسكرات الطلاب بالمدن الجامعية على ألا تؤثر إقامتهم بالمدن على إقامة طلاب المدن وذلك طبقاً للقواعد والأحكام التي يقرها مجلس الإدارة ويعتمدها رئيس الجامعة.