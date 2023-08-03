الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية.. اعرف التفاصيل

مع حلول العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم العالي الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية، إذ أنها تعتمد الخطة الدراسية المتوقعة للعام الدراسي الجديد سنويا من أجل التعرف على بداية ونهاية الفصل الدراسي، ومواعيد الاختبارات والإجازات الرسمية سواء كانت المطولة أو إجازات منتصف ونهاية الفصل الدراسي.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية، من أجل تعريف الطلاب والمقيمين المصريين بنطام العام الدراسي الجديد، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء العام الدراسي الجديد يوم 4 صفر 1445 هـ، الموافق 30 أغسطس المقبل.

الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية

بحسب صحيفة «سبق» السعودية، تضمن الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية، تحديث وتطوير في النظام الدراسي، وهي كالتالي:

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية، سيجرى بها تعديل في عدد أيام الدراسة، وذلك بعد إضافة فصل ثالث إلى العام الدراسي.

- تعديل في توزيع المواد الدراسية على الأيام الفصل وإنشاء جداول الدورات الأسبوعية.

- اعتماد نظام التعليم عن بعد داخل الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

- تأسيس فروع جديدة للجامعات السعودية في الخارج.

- مساعدة الجامعات في المملكة على تحديد الميزانية المناسبة من خلال إنشاء نظام خاص بالتمويل.

- التخطيط لتطوير نظام التعليم الجامعي.

- وضع جداول زمنية للمحاضرات يوميًا.

الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية بالأسابيع

يصل إجمالي عدد أسابيع داخل الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية إلى 38 أسبوعا خلال الـ 3 فصول الدراسية، ليبدأ الفصل الأول يوم 20 أغسطس وينتهي يوم 16 نوفمبر 2023 المقبل، كما يبدأ الفصل الثاني يوم 26 نوفمبر 2023 وينتهي يوم 22 فبراير 2024، ليبدأ آخر فصل وهو الفصل الثالث يوم 3 مارس 2024 وينتهي يوم 10 يونيو 2024.

الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية بالأيام

يبلغ عدد أيام الدراسة داخل الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية، خلال الـ3 فصول، 180 يوما.

الخطة الدراسية 1445 للجامعات في السعودية.. عدد أيام الإجازات

بلغ إجمالي عدد الإجازات خلال العام الدراسي 60 يوما.