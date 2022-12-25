«نقل النواب»: جماعات الشر تروج شائعات للنيل من مؤسسات الدولة المصرية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل منوط بها أن تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات القومية التي تنفذها، خاصة في ظل الشائعات المغرضة التي تروجها جماعات الشر.

مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية

وتابع النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن مصر دولة مؤسسات، ومجلس النواب المصري برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي لا تقبل أن تصل مؤسسة قومية إلى مستوى أقل مما هي عليه.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول خاص بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة والإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة،

ووصف النائب علاء عابد، أن الشائعات التي يتم بثها من خلال الإعلام المضاد والموجه ضد الدولة المصرية، بـ«السم الذي يتم وضعه للمشاهد»، مؤكدا أن الشعب المصري قادر على مواجهتها وعدم الإنصات لها.

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن العالم يشهد حاله اقتصادية صعبة بسبب ما حدث في جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ورغم الظروف العالمية التي يمر بها العالم إلا أن مصر تخطو خطوات جادة لأول مرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التنمية وستستمر في طريقها للبناء والتنمية.