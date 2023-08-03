اليوم الوطني السعودي 1445.. اعرف مواعيد الإجازة والاحتفالات

يستعد السعوديون في سبتمبر المقبل للاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445، وهو ذكرى تحول البلاد من «مملكة الحجاز» إلى «المملكة العربية السعودية» في 23 سبتمبر 1932، وأصبح هذا اليوم إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص والحكومي سواء للمواطنين أو للأجانب الوافدين المقيمين فيها.

اليوم الوطني السعودي 1445.. إجازة 3 أيام

ويستغل عدد كبير من المواطنين الإجازة في السفر خارج البلاد أو قضاء وقت ممتع مع العائلة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445.

ويعود تاريخ هذا اليوم إلى الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبدالعزيز عندما أصدر يوم 17 جمادي الأول 1351 مرسومًا ملكيًا بتوحيد المملكة العربية السعودية والذي وافق ميلاديا 23 سبتمبر 1932، ويحصل المواطنين على إجازة لمدة 3 أيام.

متى تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي 1445؟

وستبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي 1445 في الخميس 21 سبتمبر/ 6 ربيع الأول حتى يوم السبت 23 سبتمبر/8 ربيع الأول ويعود الجميع للعمل أو المدارس في الأحد 24 سبتمبر/ 9 ربيع الأول، ويضم الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1445 عروض حفلات ترفيهية وغنائية وإطلاق ألعاب نارية في الشوارع وفعاليات كثيرة في المملكة العربية السعودية وتستمر عدة أيام وسط حفاوة سعودية ومن الدول العربية.