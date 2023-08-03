الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية.. اعرف الإجازات

مع حلول العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التعليم الخطة الدراسية 1445 للمدارس، إذ أنها تعتمد الخطة الدراسية المتوقعة للعام الدراسي الجديد سنويًا للتعرف على بداية ونهاية الفصل الدراسي، ومواعيد الاختبارات والإجازات الرسمية سواء كانت المطولة أو إجازات منتصف ونهاية الفصل الدراسي.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن» الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية، من أجل تعريف الطلاب والمقيمين المصريين بنظام العام الدراسي الجديد، بعد أن أعلنت وزارة التعليم بدء العام الدراسي الجديد يوم 4 صفر 1445هـ، الذي يوافق 20 أغسطس 2023.

الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية

وبحسب صحف السعودية، فإن الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية تتكون من 3 فصول دراسية، وهي كالتالي:

ينطلق الفصل الدراسي الأول من ضمن الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية، يوم الأحد 4 صفر 1445، والذي يوافق 20 أغسطس 2023، و يحصل خلال الطلاب خلال هذا الفصل على إجازة اليوم الوطني يوم 24 سبتمبر المقبل.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من ضمن الخطة الدراسية 1445 للمدارس في السعودية يوم 16 نوفمبر 2023.

الخطة الدراسية 1445 للمدارس.. عدد الإجازات

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، ويمنح للطلاب إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 17 ديسمبر 2023.

وتنتهي الإجازة يوم 14 يناير 2024، ليبدأ الفصل الدراسي الثالث.