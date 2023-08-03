لُما جبريل: العلمين الجديدة تستضيف أحداثا رياضية وفنية وسياسية

قالت لُما جبريل موفدة «إكسترا نيوز»، إنه سيجري تنظيم العديد من الفعاليات بمدينة العلمين الجديدة التي تحتضن أكبر مهرجان في مصر والشرق الأوسط، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، وتبدأ في الصباح بطولة الترايثلون أو ركوب الدراجات والجري والسباحة.

لُما جبريل: حفل غنائي لمدحت صالح وريهام عبد الحكيم واستقبال رئيس وزراء اليونان

وأضافت «جبريل» خلال تقديمها تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مساء اليوم، سيشهد تنظيم حفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، وجرى استقبال رئيس وزراء اليونان اليوم، لكي لا تخلو «العلمين» من الأحداث السياسية أيضاً لتشهد تنوعا في الأحداث ما بين الفن والرياضة والسياسة.

استقبال الرئيس السيسي لرئيس وزراء اليونان بالعلمين

وتابعت مذيعة «إكسترا نيوز»: «استقبل الرئيس السيسي، في مدينة العلمين الجديدة رئيس وزراء اليونان، لتضم المدينة كل الأحداث والفعاليات والترفيه».