محمد كروم لـ«الشاهد»: الجماعة الإسلامية كانت تُسقط القرآن والسنة على الواقع زورا وبهتانا

قال محمد كروم الباحث في الحركات الإسلامية، إنّ الجماعة الإسلامية كانت تستخدم القرآن والسنة وتسقطهما على الواقع زورا وبهتانا، حيث شبه قادتها مبادرة وقف العنف بأنها صلح الحديبية.

تأصيل الأفكار المتطرفة

وأضاف «كروم»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجماعة كتبت مجموعة من المؤلفات أثناء محاكمتهم في قضية السادات شاركت في تأصيل الأفكار المتطرفة مثل «القول القاطع فيمن يمتنع عن تحكيم الشرائع» من تأليف عاصم عبد الماجد وعصام دربالة، والبحث الثاني الأهم هو «حكم قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شرائع الإسلام»، وألفه مجلس شورى الجماعة، وكتاب «حتمية المواجهة»، إضافة إلى كتاب «الإرهاب فرض والاغتيال سنة».

الجماعة الإسلامية كانت مجبرة على وقف العنف

وتابع الباحث في الحركات الإسلامية، بأنّ الجماعة الإسلامية كانت ترى أن القتل والاغتيالات هي صحيح الدين، لافتًا أن بيان مبادرة وقف العنف جاء فيه أن منهج الجماعة الإسلامية من صحيح الدين، لكن البيان عملية تكتيكية بحتة مسألة سياسية ليس لها علاقة بالمنهج، ولكن الأمن المصري كان أذكى من ذلك كله والتقط من البيان أن الجماعة أفلست ولم تعد قادرة على استكمال المعركة ضد الدولة المصرية، وأنها أصبحت مجبرة على وقف العنف، ومن هنا بدأت المراجعات الفكرية لمراجعة أفكار الجماعة والكتب التي ألفتها من أجل التحريض على العنف.