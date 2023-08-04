محمد كروم يحذر الشباب من الجماعات المتطرفة: ما رأيت أفضل من الأزهر

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، إنّ الثورة الإيرانية في عام 1979 جعلت الجماعات المتطرفة تستهدف رفع السلاح ومواجهة الدولة وأوهمتهم بقدرتها على هزيمتها، مشيرًا إلى أن الثورة الإيرانية كانت مختلفة تماما عن الجماعات المتطرفة فقد حصلت على تأييد الشعب الإيراني، لذلك حاولت هذه الجماعات تنفيذ انقلاب مسلح في أكثر من مرة.

الجماعات وحشد الشباب

وأضاف كروم، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة لا تُهزم، موجهًا نصيحة للشباب: «إياك ومواقع الإنترنت أو الشيوخ أو المصادر المجهولة، هناك ظلم في العالم بالطبع مثلما يحدث في فلسطين وما حدث في العراق وهو ما تستغله الجماعات لحشد الشباب».

الجماعات المتطرفة

وتابع باحث في الحركات الإسلامية، أنّ أي شاب يريد تعلم دينه عليه بالمصادر الموثوق بها، حيث أقسم على الهواء بأنه لم يرَ أفضل من الأزهر الشريف في تعليم الدين الصحيح، أما الجماعات المتطرفة فهي تخدع الشباب حتى يكونوا وقودا يشتعل ويحترق حتى تستمر الجماعة ومنافع قياداتها.