افتتاح معرض الساقية للكتاب أمام الجمهور 13 أغسطس الجاري

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لافتتاح «معرض الساقية للكتاب» في دورته الثالثة عشر في الفترة ما بين 13 إلى 19 من أغسطس بقاعة النهر من الثانية عشراً وحتى التاسعة مساءً.

ودعت الساقية جمهورها وزوارها لحضور أيام المعرض التي ستشهد العديد من المفاجآت والأنشطة المختلفة فبالإضافة لمعرض مفتوح للكتب سيتم تنظيم حفلات توقيع الكتب والندوات وورش العمل والمسابقات الثقافية.

يشارك في افتتاح معرض الساقية للكتاب الفنان القدير محمد صبحي وستعقد جلسة خاصة لمناقشة كتابه الذي يحمل عنوان «الأستاذ» التي حاز على إعجاب العديد من القراء خاصة الشباب منهم، والفنان الموسيقار هاني شنودة، إضافة إلى عرض فلكلور فلسطيني تقدمه فرقة كنعان، ولأول مرة في الساقية يقدم عرض السيرة الهلالية.

يتواجد في المعرض على مدار أيامه مجموعة كبيرة من دور النشر منها دار المعارف - تشكيل للنشر والتوزيع - دار الرسم بالكلمات - دار الهالة - كتبا - دار الزيات - مجمع اللغة العربية - إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وركن للفتوى الخاص به طوال فترة المعرض - نيسان للنشر والتوزيع - كيانك للنشر والتوزيع - دار طفرة - دار الملتقى - دار الأحمد - مدينة الكتب - هيئة الخدمة الروحية - جاليرى لين.

يعد معرض الساقية للكتاب من ضمن أهم الفعاليات التي تنظمها ساقية عبدالمنعم الصاوي لدوره الكبير في تقريب المسافات بين القراء وكتّابهم المفضلين وفتح باب النقاشات الموسعة حول الأعمال الأدبية المختلفة من خلال الندوات وحفلات التوقيع وجلسات المناقشة، بالإضافة لإمكانية التجول في المعرض والتعرف على آخر الإصدارات من خلال المشاركة الفعالة لدور النشر المصرية والعربية.