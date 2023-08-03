«اتفسَّح واكسب معلومة».. مبادرة على «السوشيال ميديا» للتعريف بأماكن السفر والرحلات

«اتفسح وقضِّى أجازة سعيدة»، مبادرة على السوشيال ميديا أطلقتها إيمى أباظة، إحدى السيدات المهتمات بالرحلات وتعليم الشباب عن طريق السفر، لتنمية مهاراتهم الفكرية والعقلية، وبث القيم والمبادئ لديهم، قامت بنشر أفكارها على جروب خاص بها على فيس بوك يحمل اسمها لإرشاد الآباء والأمهات حول طرق قضاء إجازة ممتعة ومفيدة فى ذات الوقت.. وقد لاقى ذلك تفاعل عدد كبير من المتابعين لها، خاصة أنها تشاركهم صور جولاتها مع أبنائها فى المتاحف والمتنزهات المختلفة.

ووفقاً لإيمى، تُعتبر الرحلات فرصة لتثقيف الطلاب بشكل مُبسط، ما يجعل المعلومات المهمة ترتبط فى ذاكرتهم بنزهة لطيفة مع الأهل والأصدقاء: «الشاب مابينساش المعلومات اللى اكتسبها وهو بيتفسح ومبسوط، بتثبت فى دماغه طول العمر». ومن الرحلات التى رشحتها إيمى التجول فى المتاحف التاريخية والأثرية، كالمتحف المصرى، ومجمع الأديان، والمساجد الأثرية فى مصر القديمة: «بتعرّف ولادنا بتاريخ وحضارة مصر العريقة»، فضلاً عن تشجيعها السفر مع الأبناء حينما تسنح الفرصة لذلك، وخاصة الأماكن التى تتضمن مزارات عديدة كالفيوم، وسيوة، وبجانب هذا تحدثت إيمى عن المنح المجانية التى توفرها الدولة للأطفال، مثل منح تعلم اللغات فى المكتبات العامة، والرصد الفلكى المجانى فى مرصد حلوان.

وتحرص إيمى كذلك، من خلال مبادرتها، على تعريف الأهالى بأهمية تعلم الأطفال مهارة «الفرى لانسنج» أو العمل الحر لكسب المال وتحمل المسئولية من الصغر: «لو ابنى شاطر مثلاً فى الإنجليزى أو فن معين أو البرمجة ممكن أشجعه يقدم خدمات للناس مقابل كسب المال»، ما يساعد على تطوير مهاراته وشخصيته من جوانب عدة.

«التعليم بالانبساط».. أسلوب اتبعته بالسفر والرحلات مع أطفالها فى الإجازة، لتنمية مهاراتهم الفكرية والعقلية، ولإرشاد الآباء والأمهات حول طرق قضاء إجازة ممتعة ومفيدة فى ذات الوقت.. «مش معنى إننا فى إجازة نسهر ونصحى متأخر.. الإجازة فرصة كبيرة للرفاهية والتعلم، علشان كده أسست مبادرة التعليم بالانبساط».. وفقاً لما روته إيمى فى حديثها لـ«الوطن»، إذ تلتزم مع طفليها ذوى الـ11 والـ14 عاماً، بالنوم مبكراً لحاجة جسم الطفل للنوم عدد ساعات كافياً فى المساء، ما يساعد على النمو بشكل سليم، والاستيقاظ مبكراً للاستفادة من ساعات النهار فى التعلم والتنزه وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة، ولبدء يوم نشط تملأه الحيوية والبهجة تتفق مع أطفالها على اللعب فى الصباح، كلعب الشطرنج والكوتشينة والأونو.

تعتبر «إيمى» الإجازة فرصة لممارسة الأنشطة والرياضات التى لم يسمح الوقت بممارستها فى الدراسة، لذا تنصح الأهالى على الجروب الخاص بها بأهمية تعلم اللغات، بداية من اللغة الأم -اللغة العربية- من خلال القراءة مع الأطفال وحكى القصص، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية من خلال الاعتماد على التطبيقات المجانية المتوافرة على الإنترنت، أو من خلال اختيار مكان يقدم خدمة تعلم مناسبة للأطفال