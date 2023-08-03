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وجدي زين الدين: مصر حائط صد للهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان

كتب:

محمد عزالدين
11:24 م | الخميس 03 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي وجدي زين الدين

الكاتب الصحفي وجدي زين الدين

أكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، أهمية العلاقات المصرية اليونانية، وقال إن دولًا مثل اليونان وقبرص تحتاج إلى تعزيز التعاون مع مصر مع لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر حائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان.

أضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم، إن المصالح المشتركة بين مصر وقبرص واليونان نابعة من التحديات المتشابهة.

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