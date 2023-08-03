أستاذ بلاغة: «العربية» ثرية بمفردات تعجز عنها اللغات الأخرى

قال الدكتور أحمد عادل، أستاذ البلاغة، إن اللغة العربية تعتبر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وجميع اللغات أعظم إنجاز بشري أنعم الله - عز وجل - به على البشرية، مؤكداً أنه لولاها ما كانت العلوم ولا التطور التكنولوجي ولا العلمي.

عادل: كل اللغات عظيمة عند أهلها

وأضاف «عادل» خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «مع الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس، أنَّه «لا يمكن قول هذه اللغة أعظم من هذه، كل اللغات عظيمة عند أهلها، لكن اللغة العربية لديها ثراء في كلمات تعجز عنه كل اللغات الأخرى».

ارتباط اللغة العربية بالعلوم الشرعية

وتابع أستاذ البلاغة: «اللغة العربية مرتبطة بفهم النص الديني سواء كتاب الله - عز وجل - أو الأحاديث النبوية والسنة، وتساعد اللغات بصفة عامة على التواصل بين البشرية»، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم، «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ».