موعد إعلان نتيجة تحويلات المدارس «رسمي لغات».. تفاصيل مهمة

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة تحويلات المدارس «رسمي لغات»، موضحة أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط، لرياض الأطفال KG2 والتعليم الأساسى والثانوى العام، مؤمدة أنه لا يعتد بالتحويل الورقى أو التحويل اليدوي إلا بالنسبة للتعليم الخاص والتعليم الفني.

مراحل إعلان نتيجة تحويلات المدارس

ووفق الموقع الرسمي للمديرية، من المقرر إعلان نتيجة تحويلات المدارس «رسمي لغات» على مرحلتين، تُعلن المرحلة الأولى في شهر أغسطس المقبل، والمرحلة الثانية في شهر سبتمبر المقبل، مشددة على أولياء الأمور بضرورة متابعة الموقع بصفة مستمرة لاستعلام عن النتيجة واستيفاء الأوراق المطلوبة للتحويل عقب إعلانها مباشرة.

كما حدد موقع المديرية الإلكتروني، ضوابط مهمة بشأن تحويلات المدارس، أولها أن التحويل للأكبر سناً طبقا للكثافات المتاحة في المدارس، مشدداً على أولياء الأمور بضرورة إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يوم، وإلا يعتبر التحويل لاغياً.

أوراق مهمة في تحويلات المدارس

بالنسبة لطلاب المرحلة الإبتدائية، شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على ضرورة إرفاق مع استمارة التحويل إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وشهادة ميلاد أصلية وبيان نجاح للصف السادس، والمرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد وشهادة ميلاد أصلية وبيان نجاح الصف الثالث الإعدادي.

طرق الاستعلام عن نتيجة تحويلات المدارس

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم.

- الدخول على خانة تحويلات المدارس.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على زر بحث.

- الحصول على النتيجة مباشرة.