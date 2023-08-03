«كورسات لغة وبرمجة».. دورات تدريبية تزيد المهارات وتؤهل لسوق العمل

يستغل مجموعة من الطلبة إجازة الصيف فى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات عدة، رغبة منهم فى تأهيل أنفسهم لسوق العمل بعد التخرج من الجامعة وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، من بينهم تسنيم على، صاحبة الـ19 عاماً، إذ قررت منذ التحاقها بكلية الآداب قسم التاريخ، أن تشترك فى دورات تدريبية فى مجال الإرشاد السياحى، حتى يمكنها الحصول على فرصة عمل جيدة، حسب حديثها لـ«الوطن»، مُعبرة عن شعورها بالسعادة والفخر عندما تحدثت أمام مجموعة كبيرة من الطلبة، لشرح تاريخ مسجد السلطان حسن ضمن مهام الكورس، ما جعلها تشعر برضا وثقة كبيرة فى النفس.

وأراد محمد جمال تقوية مهاراته فى اللغة الإنجليزية، فالتحق بإحدى الدورات التدريبية التى تعتمد على ممارسة اللغة بطريقة سهلة وممتعة، من خلال إجراء المحادثات حول الأفلام والأغانى الأجنبية: «بتمنى أتكلم الإنجليزى بطلاقة علشان كده قررت آخد كورس فى الإجازة لحد ما أحقق المستوى اللى عايزه»، وحرص «جمال» كذلك على دراسة مجال التسويق فى الإجازة من خلال مشاهدة الفيديوهات التعليمية على يوتيوب واستغلال المنح المجانية التى تقدمها وزارة الشباب فى هذا المجال.

وبمجرد حصول صلاح شريف، 19 عاماً، على الإجازة اشترك بدورة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، حتى يمكنه امتهان وظيفة معلم للأجانب بعد تخرجه فى كلية التربية: «اخترت أدرس فى قسم اللغة العربية لأنى بعشقها وبتمنى أعلمها لغيرى»، ويحرص صلاح على تعلم أساسيات الجرافيك ديزاين بالاعتماد على التغذية البصرية للتصميمات المتنوعة على الإنترنت: «شغل الجرافيك بيبهرنى علشان كده قررت أتعلم وأبدأ أصمم بإيدى»، معتبراً فترة الإجازة منحة للتطوير والوصول للأهداف.

وقررت مارينا صفوت، 17 عاماً، أن تعالج عيوب شخصيتها فى فترة الإجازة، حسب وصفها، من خلال الالتحاق بإحدى دورات التنمية البشرية، إذ تعانى مارينا من الخجل الاجتماعى وعدم القدرة على التعبير عن نفسها وآرائها أمام الآخرين، سواء أهلها أو أصدقاؤها فى الدراسة، ما جعلها تشعر بالغربة بينهم، لذا بحثت عن الدورات التدريبية التى تساعد الإنسان على تقوية ثقته بنفسه والتحدث بانطلاق وفصاحة دون خجل: «بعدت عن الكورسات الأونلاين لأنها هتخلينى برضه منعزلة ومش هتحقق هدفى».