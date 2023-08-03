أمناء الشباب المصري يفوز برئاسة اتحاد الجمعيات الأهلية بالجيزة

أعلن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي برئاسة محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فوز الدكتورة عبير عصام عضو مجلس الأمناء ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال برئاسة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة

أكد الدكتور محمد ممدوح أن مجلس الشباب المصري يضم نخبة من رموز المجتمع المدني والتنمية في جميع المجالات واليوم يفتخر المجلس بفوز واحدة من أهم رموز المجتمع المدني وعضو مجلس الأمناء عبير عصام برئاسة الاتحاد الإقليمي للجميعات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة تقديرًا لدورها البارز في تعزيز دور المجتمع المدني في قضايا الاصلاح والتنمية ودعم الفئات الاولى بالرعاية.

ممدوح: نثق في تعزيز دور الاتحاد الإقليمي

وأعرب رئيس مجلس الأمناء عن ثقة المجلس في تعزيز دور الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة نظًرا لما تتمتع به الدكتورة عبير عصام من خبرات طويلة ورؤى طموحة للوصول إلى جمعيات أهلية قوية و فاعلة في عملية التنمية، وتكون قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة وهو الأمر الذي اثبتته خلال رئاستها للمجلس العربي لسيدات الأعمال بجانب مشاركتها الفعالة كعضو مجلس أمناء داخل مجلس الشباب المصري وما قدمته من إنجازات وإسهامات داخل ملف التعليم الفني بعد تأسيسها لمدرسة عمار العقارية وهي أول مدرسة عقارية فنية في مصر.

السيرة الذاتية للدكتورة عبير عصام

الجدير بالذكر أن عبير عصام شغلت مناصب قيادية عديدة منها عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، والأمين العام لجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال.