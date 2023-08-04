بدء محادثات أمريكية أوكرانية بشأن الضمانات الأمنية لكييف

بدأت الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثات بشأن تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، انضمام 12 دولة «بلجيكا، الدنمارك، أيرلندا، أيسلندا، إسبانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، رومانيا، فنلندا، التشيك، السويد»، إلى الإعلان الذي أطلقته مجموعة السبع التي تضم في عضويتها «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا»، بشأن الضمانات الأمنية لبلاده، الهادف لتزويد «كييف» بقدرات عسكرية كبيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن جيش بلاده يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب، مشيرا في خطاب بالفيديو، إلى وجود قتال عنيف

زيلينسكي: الجيش الأوكراني ممسك بزمام الأمور في الهجوم المضاد

وأضاف زيلينسكي، أن كل الأمور صعبة في الجنوب، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني ممسك بزمام الأمور في هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكره شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وواجهت القوات الأوكرانية، كثافة لا تصدق في حقول الألغام أثناء محاولتها شن هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن ممثلين الحكومة الأوكرانية.

أمريكا تعلن التزامها بضمان أمن حلف «الناتو»

وفي الولايات المتحدة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن «البنتاجون»، لم يرصد أي خطر مباشر على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، مشيرة على لسان المتحدث باسمها باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن» ستواصل الاتصالات مع الحفاء في «وارسو».

وأشار رايدر، إلى أن الولايات المتحدة، ملتزمة بضمان أمن حلف شمال الأطلسي «الناتو».