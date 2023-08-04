مصرع عامل صدمه ميكروباص في سوهاج

لقي عامل مصرعه بحادث تصادم بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز المنشأة بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو عبد المجيد ع ع م، سن 29 عاما سائق ومقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافه واصطدامه بدراجة بخارية قيادة المدعو محمود م ع ع، سن 38 عاما عامل ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج وقد نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية.

تحرير محضر بالواقعة

وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو، علي م ع ع سن 50 عاما موظف ومقيم دائرة قسم أول سوهاج أفادا بمضمون ما جاء بالفحص وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.