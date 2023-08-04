عاجل.. أمطار رعدية بالجنوب وموجة حارة على الشمال.. ماذا يحدث في طقس أغسطس؟

حالة غريبة يشهدها الطقس بأقاليم ومحافظات الجمهورية ربما من الصعب اجتماعها في مكان واحد، حيث تجتمع عدة ظواهرة جوية مرتبطة بفصلي الصيف والشتاء في وقت واحد تحت مسمى «طقس أغسطس»، إذ تتساقط الأمطار الرعدية على أقصى جنوب البلاد يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، بينما تضرب الموجة الحارة شمال البلاد، وفقا لما رصدته صور الأقمار الصناعية.

حالة الطقس هذه التي كشفت عنها الهئية العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أوضحت أن شمال البلاد من إقليم شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تتعرض للموجة الحارة، حيث ترتفع بها درجات الحرارة بشكل مؤقت وطفيف خلال يومي السبت والأحد.

موجة حارة في الشمال وأمطار رعدية في الجنوب

وعلى العكس من ذلك يتعرض جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، إلى أمطار رعدية خفيفة بنسبة حدوث 30%، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد، ويصاحب الأمطار على المناطق سالفة الذكر نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتمتد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس المختلفة التي جعلت الجنوب يتمتع بأجوا مقاربة للشتاء والشماء يتمتع بأجواء صيفية شديدة الحرارة، دفع المواطنين للاستغراب مما يحدث، وهو ما حرصت هيئة الأرصاد على توضحه، مرجعة سبب ذلك إلى تقدم الحزام المداري من جنوب البلاد.

الحزام المداري وحالة الطقس العكسية

الحزام المداري المتسبب في حالة الطقس العكسية، هو منطقة تلتقي فيها الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، ويتذبذب شمالًا وجنوبًا، ويؤدي تلاقي هذه الكتل الهوائية مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة وسيول في منابع النيل.

ويعتبر الحزام المداري خط وهمي ناتج عن حرارة الشمس، يدفع قوى تسمى «كوريوليس الهواء» فى نصف الكرة الجنوبى إلى الشمال، وتكون هذه المنطقة الخاصة بالحزام المداري، ذات ضغط منخفض بسبب حرارة الشمس، وتصبح بيئة ملا ئمة لحدوث العواصف الرعدية.

حالة الطقس على أطراف السواحل الشمالية

وفيما يتعلق بالأطراف الشمالية وسواحل البلاد وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، فالأجواءً حارة رطبة، حيث تسجل درجة الحرارة في الظل 30 درجة مئوية، المحسوسة الآن 33 درجة مئوية، وحركة الأمواج بالبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح وارتفاع الموج به بين 1 و1.5 متر، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1 و 1.5 متر.

حالة الطقس شمالا وجنوب

أما بالنسبة لحالة الطقس بشكل عام على جنوب البلاد وشمالها، فإنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما أنها تتسبب في نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.