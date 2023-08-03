هل الأجواء مناسبة لنزول البحر اليوم؟.. اعرف حالة الأمواج لتجنب الغرق

يحرص الكثير من المواطنين وبشكل خاص المصطافين على متابعة حالة الطقس وحالة البحرين وحركة الأمواج باستمرار، حتى يتمكنوا من معرفة هل الأجواء مناسبة لنزول البحر اليوم أم لا؟، الأمر الذي يجعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تهتم باطلاع المواطنين على حالة الطقس في المدن الساحلية بالإضافة إلى حركة الملاحة.

حركة البحرين الأبيض والأحمر اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن اليوم الخميس يسود أجواءً حارة رطبة على السواحل الشمالية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح وارتفاع الموج به بين 1 و1.5 متر، أما بالنسبة للبحر الأحمر فتكون حركة الأمواج به خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1 و 1.5 متر.

وأضافت الهيئة العامة لأرصاد الجوية في بيانها، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتسجل درجة الحرارة الآن على السواحل الشمالية في الظل 30 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة الآن 33 درجة مئوية، كما حذرت الهيئة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يزيد من الأحساس بحرارة الطقس.