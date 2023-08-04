تنسيق العام الماضي علمي علوم.. اعرف الحد الأدنى لكليات القطاع الصحي

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق العام الماضي علمي علوم، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، حتى يوم الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر، إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

يمكن الاطلاع على تنسيق العام الماضي علمي علوم كاملاً لجميع الكليات التي تقبل طلاب الصف الثالث الثانوي، من موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يشمل الحد الأدنى للقبول بالكليات لأكثر من عام منها عام 2022 وعام 2021 وعام 2020 وعام 2019.

تنسيق العام الماضي علمي علوم

ترصد «الوطن» في السطور التالية، تنسيق العام الماضي علمي علوم لعدد من الكليات، وفق موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- كلية الطب جامعة المنصورة 387 درجة.

- كلية الطب جامعة دمياط 386 درجة.

- كلية الطب جامعة سوهاج 386 درجة.

- كلية الطب جامعة الزقازيق 385 درجة.

- كلية الطب فاقوس 384 درجة.

- كلية الطب جامعة طنطا 383 درجة.

- كلية الطب جامعة كفر الشيخ 383 درجة.

- كلية الطب جامعة الإسكندرية 382 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 382 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة.

- كلية الطب جامعة القاهرة 381 درجة.

- كلية الطب جامعة أسيوط 381 درجة.

- كلية الطب جامعة بور سعيد 381 درجة.

- كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

- كلية الطب جامعة جنوب الوادي 380 درجة.

- كلية الطب جامعة عين شمس 380 درجة.

- كلية الطب جامعة الأقصر 379 درجة.

- كلية الطب جامعة بنها 379 درجة.

- كلية الطب جامعة المنيا 378 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الزقازيق 378 درجة.

- كلية الطب جامعة حلوان 378 درجة.

- كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 378 درجة.

- كلية الطب جامعة السويس 377 درجة.

- كلية الطب جامعة الفيوم 377 درجة.

- كلية الطب جامعة أسنان المنوفية 377 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 377 درجة.

- كلية الطب جامعة العريش 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة طنطا 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 376 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

- كلية الطب جامعة أسوان 376 درجة.

- كلية الطب جامعة بني سويف 376 درجة.

- كلية الطب جامعة الوادي الجديد 375.6 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة السويس 375 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة الفيوم 375 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة المنيا 375 درجة.

- كلية طب الأسنان جامعة بني سويف 374.5 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 374 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة سوهاج 373 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 373 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 373 درجة.

- كلية الصيدلة جامعة المنصورة 372 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 372 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 372 درجة.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 372 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة الزقازيق 371 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة جنوب الوادي 371 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة دمنهور 371 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة طنطا371 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة الإسكندرية 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة القاهرة 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة المنوفية 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة أسيوط 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة بور سعيد 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة عين شمس 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة مدينة السادات 370 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة المنيا 369.5 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة الفيوم 369 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة بني سويف 369 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة الوادي الجديد 369 درجة.

- كلية الصيدلة الجامعة حلوان 369 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة سوهاج علوم 367 درجة.

- كلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ علوم 366 درجة.

- كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة علوم 366 درجة.