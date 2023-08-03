تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثالثة.. اعرف التفاصيل

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لتنسيق الكليات المختلفة، والمرحلة الأولى 2023 وفقا للضوابط والقواعد، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يبحث الآلاف من الطلاب عن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثالثة، خاصة بعد أن انخفض الحدود الدنيا للمرحلة الأولى عن العام الماضي، وهو ما يشير إلى احتمالية انخفاض الحدود الدنيا للمرحلة.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثالثة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، إنّ تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثالثة، سيشهد وجود عددا من الكليات، التي يشترط الالتحاق بها أن يكون الطالب أدى اختبارات قدرات لها، وعدد من المعاهد العليا الخاصة .

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تنسيق الكليات 2022 علمي رياضة حكومي المرحلة الثالثة، لعدد من الكليات:

تنسيق الجامعات 2023

- تربية رياضية بنات العريش 205 درجات.

- تربية رياضية بنات المنصورة 205 درجات.

- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 205 درجات.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205 درجات.

- تربية العريش رياضة 205 درجات.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 205 درجات

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 205 درجات.

- العالي الفندقى بالأقصر إيجوث 205 درجات.

- العالي خدمه اجتماعيه أسوان 205 درجات.

- العالي خدمه اجتماعيه بور سعيد 205 درجات.

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث 205 درجات.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات.

- العالي للسياحة والفنادق بالإسكندريه إيجوث 205 دلاجة.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات.

- تربية رياضية بنات بنها 205 درجات.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ 205 درجات.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 205 درجات.

- تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات.

- تربية موسيقية حلوان 205 درجات.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205 درجات.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 205 درجات.

- معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط 205 درجات.